Inusitado: Caixão cai de carro funerário no meio da rua no Pará

(Foto:Reprodução) – A cena foi registrada por condutores e pedestres que passavam pelo local e viralizou na redes sociais.

Quem passava pelo centro de Santa Maria do Pará na manhã desta quinta-feira (13) testemunhou uma cena no mínimo curiosa. Depois de passar por um declive na pista, as portas traseiras do veículo de uma funerária local abriram deixando cair um caixão no meio da rua.

Populares aproveitaram para registrar a cena e iniciar as especulações em torno da situação. Alguns chegaram a atestar que havia um corpo dentro do caixão. Outros comentaram que a urna estava vazia. O fato é que a cena viralizou nas redes sociais e rendeu vários comentários.

Fonte:O Liberal

