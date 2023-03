Caixa e BB também anunciam suspensão do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas

Diversos bancos anunciaram a suspensão das linhas de crédito consignado para aposentados do INSS (Foto:Reprodução).

Decisão foi informada ao Ministério da Fazenda pelas presidentes das duas instituições financeiras

Um dia depois dos bancos privados anunciarem a paralisação das operações envolvendo o crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil também confirmaram, nesta sexta-feira (17), a suspensão dessas linhas de empréstimo.

As decisões são uma reação das instituições financeiras à redução dos juros da linha de crédito de 2,14% para 1,70% ao mês.

De acordo com o BB, estão sendo realizados estudos de viabilidade técnica sobre as novas condições de operações de crédito aprovadas sobre o consignado no convênio com o INSS. Já a Caixa informou que “suspendeu a oferta do crédito consignado para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para avaliação”.

As presidentes da Caixa, Maria Rita Serrano, e do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, já anunciaram a decisão ao Ministério da Fazenda.

Na última quinta-feira (16), diversos bancos, incluindo o Bradesco, Itaú, Pagbank, Daycoval e PAN, anunciaram a suspensão das linhas de crédito consignado para aposentados do INSS.

Por:Jornal Folha do Progresso em 17/03/2023/16:38:04

