Garoto recebe descarga elétrica no ginásio de esportes de Novo Progresso

Um garoto foi eletrocutado em um ginásio público de esportes na cidade de Novo Progresso, na noite desta quinta-feira,8 de setembro de 2022. (Foto:Reprodução)



O adolescente Matheus H. D. brincava de bola com outros meninos no momento do acidente.

Por volta das 20h, o menino brincava na parte superior o estádio, quando recebeu a descarga elétrica. Conforme informações de testemunha que estava no local, o menino encostou a perna em um fio descascado, recebeu a descarga e caiu ao chão, inconsciente. O Atendimento Móvel (SAMU) , fez o socorro da vítima que recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhando para Hospital Municipal de Novo Progresso. Ainda conforme a direção do Hospital Municipal, passou para o Jornal Folha do Progresso o menor recebeu atendimento de emergência com médico plantonista, teve uma das pernas atingida pela descarga e uma fratura no ante braço esquerdo, reagiu, passa bem sem risco de morte.

Outro Lado

A Prefeitura de Novo Progresso, através do chefe de esporte Pedro Vargas, disse a reportagem o Jornal Folha do Progresso, que o local é impróprio para prática de esporte, naquele local é protegido para torcedores e que a caixa estava aberta (não sabe quem abriu a tampa), e o menino caiu e levou o choque.

Ainda conforme Pedro Vargas, o menino estava desacompanhado dos pais e jogava bola em lugar improprio, disse.

O ginásio não foi interditado.

Pedro Vargas gravou vídeo para mostrar o local do acidente. (Assista abaixo)

Por:Jornal Folha do Progresso em 09/09/2022/08:28:38

