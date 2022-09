Mulher é presa pela PRF em Santarém por tráfico de drogas; com mais de 11kg de maconha;Vídeo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Por:Jornal Folha do Progresso em 09/09/2022/08:05:53 com informações da PRF

Foto/divulgação: PRF – Vídeo: mulher é presa pela PRF em Santarém por tráfico de drogas; com ela foram encontrados mais de 11kg de maconha A droga foi encontrada nas mochilas da passageira; A Polícia Rodoviária Federal em Santarém (PRF) prendeu no início da manhã desta sexta-feira (9) uma mulher suspeita de tráfico de drogas. A passageira, Identificada como Ingrid Magalhães Sousa, estava em um ônibus da linha Santarém/Parauapebas.

