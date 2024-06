Golpe do FGTS: quadrilha é investigada por desviar dinheiro de craques do futebol

Paolo Guerrero é o maior artilheiro da história do Peru (Foto: MARCELO DE JESUS / RAW IMAGE / AE)

Jogadores do futebol brasileiros e internacionais foram vítimas da fraude milionária, incluindo os ídolos Paolo Guerrero e Ramires.

Uma quadrilha especializada em uma fraude para desviar dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de jogadores de futebol brasileiros e internacionais está sendo investigada pela Polícia Federal. A investigação revelou um esquema milionário que contava com a participação de empresários do ramo esportivo, ex-atletas e até mesmo advogados, desde 2014.

O golpe atingiu diversos jogadores renomados, como Ramires, Maikon Leite, Elano, João Rojas e Christian Cueva. Entre os casos mais recentes está o do ex-Corinthians, Paolo Guerrero.

Guerrero teve R$ 2,3 milhões transferidos de sua conta do FGTS para uma conta fraudulenta aberta em seu nome em um banco privado em São Paulo. O dinheiro foi desviado para cinco pessoas, incluindo Gustavo Gonçalves de Barros, sócio de uma empresa de marketing esportivo e um dos envolvidos no esquema, que recebeu R$ 402.700.

Como funcionava o golpe do FGTSA quadrilha iniciava o esquema buscando atletas que haviam sido recentemente desligados de seus clubes. Através de assinaturas e documentos falsificados, os golpistas obtinham acesso à conta do FGTS do jogador na Caixa Econômica Federal. Na sequência, abriam uma conta em outro banco e transferiam o dinheiro desviado para contas de laranjas.

Um especialista entrevistado pelo programa Fantástico, da TV Globo, destacou que, no caso de Paolo Guerreiro, as fotos do jogador não foram comparadas com a biometria oficial no momento da abertura da conta fraudulenta. A Polícia Federal investiga a possível participação de uma funcionária do banco no esquema.

A Caixa Econômica Federal afirmou estar colaborando ativamente com a PF na investigação do caso, que corre em sigilo.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/06/2024/13:29:29

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...