Vini Jr. é eleito o melhor jogador da Champions League

Foto: Reprodução)- O atacante do Real Madrid foi nomeado como melhor jogador desta edição Champions League nesta segunda-feira (3), após o título contra o Borussia Dortmund.

Vinícius Júnior acaba de dar mais um importante passo em busca da Bola de Ouro. O atacante do Real Madrid foi eleito, nesta segunda-feira (3), o melhor jogador da Champions League 2023/24.

“O painel de Observadores Técnicos da UEFA nomeou Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid, como Jogador da Temporada da Uefa Champions League de 2023/24”, escreveu a entidade em seu site oficial.

Vini Jr. fez uma série de exibições sensacionais pelo Real Madrid ao longo de sua campanha vitoriosa, marcando seis gols no total, incluindo o decisivo na final contra o Dortmund, e contribuindo com cinco assistências.

Inclusive, o gol contra o Dortmund foi histórico por diversos motivos. Vini Jr. se tornou o primeiro brasileiro a marcar em duas finais de Champions.

Além do recorde entre os compatriotas, Júnior também bateu outra marca. Ele se junta a Lionel Messi como os únicos jogadores com menos de 24 anos completos a marcar em duas decisões. Vini tinha 23 anos e 325 dias e Messi tinha 13 dias a mais quando chegou ao feito.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/06/2024/13:32:50

