Governo anuncia suspensão temporária do programa ‘Renda Pará’

Transferência de renda estadual deve ter calendário reajustado, segundo governo. O governo do Pará anunciou nesta terça-feira (11) a suspensão temporária do programa “Renda Pará”, de auxílio. As informações são do g1 Pará — Belém

Os pagamentos, que iniciaram em outubro de 2020, seguiram até esta terça.

Nas redes sociais, o governo do Estado publicou um comunicado informando que o calendário do programa deve ser reajustado.

A previsão é que ele recomece na próxima segunda-feira (17). As novas datas devem ser divulgadas em breve, segundo o governo.

