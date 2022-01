Barras de ouro avaliada em R$ 800 mil reais é apreendida na BR-364

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Além do material, foram identificados também – sob posse do casal – anéis, correntes e brincos que aparentavam ser ouro.

No total, 2.585g (dois mil quinhentos e oitenta e cinco gramas) de ouro na forma de lingotes (6 barras), foram encontrados entre os pertences do casal, que realizava a viagem em um táxi.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Porto Velho/RO, durante fiscalização na BR 364, próximo ao km 759, na tarde desta segunda-feira (10), constatou crime de usurpação de bem ou matéria prima da União, em transporte de ouro, realizado de maneira irregular (sem nenhuma documentação) por um casal (homem 47 e mulher 34 anos) de infratores. As informações são do Newsrondonia.

