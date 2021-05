Governo de MT decreta emergência ambiental por 6 meses e adianta período proibitivo de queimadas

Seca aumenta chances de queimadas registradas em 2020 se repetirem neste ano — Foto: Corpo de Bombeiros

Medida é preventiva por causa da alta probabilidade de ocorrência de incêndios florestais com o início do período de estiagem, a partir deste mês.

O governo de Mato Grosso decretou emergência ambiental, entre os meses de maio e novembro, e adiantou o período proibitivo de queimadas na zona rural em todo o estado. Na zona urbana, as queimadas são proibidas o ano todo. A medida de regulamentação foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (18).

Mato grosso já é o estado com maior número de focos de calor no país até agora, com 2.661 focos, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O decreto de emergência vai possibilitar a contratação imediata de 100 brigadistas temporários para auxiliar as forças de segurança no combate aos incêndios florestais.

Com a determinação, fica proibida qualquer atividade de limpeza de pastagem com o uso do fogo nas áreas rurais entre os dias 1º de julho a 30 de outubro.

