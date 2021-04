Governo divulga nova data do concurso público da Polícia Civil do Pará

(Foto:Reprodução) – Nesta sexta-feira (30) será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) o novo cronograma para aplicação das provas da Polícia Civil do Pará.

A prova acontecerá no dia 20 de junho de 2021, para o cargo de delegado e, em 4 de julho, para os cargos de escrivão, investigador e papiloscopista. O certame ocorrerá de forma descentralizada, nos municípios de Altamira, Belém, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém.

Levando em consideração o cenário da pandemia no Estado do Pará, a Seplad, segue respeitando todos os protocolos de segurança no combate à Covid-19, para que as provas sigam de acordo com o cronograma.

“Priorizamos as melhorias na segurança pública, área que carece de uma atenção imprescindível para que tenhamos mais melhorias e a população detenha a qualidade de vida acertada. Todos os certames vão obedecer os protocolos sanitários de combate à Covid-19”, ressaltou Hana Ghassan, titular da Seplad.

Todas as informações oficiais sobre os concursos serão divulgadas nas redes sociais e site da Seplad.

Vagas e cargos

Para a Polícia Civil serão ofertadas 1.088 vagas, sendo 265 para o cargo de delegado, 252 para escrivão, 506 para investigador e 65 vagas para papiloscopista.

Por:RG15/ O Impacto com informações Polícia Civil

