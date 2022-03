‘Satanás’ é preso com drogas e munições, suspeito de integrar facção criminosa

(Foto:Divulgação / 26º BPM) – Ao avistar a viatura da PM, Alexssandro Domingues Cordeiro, o “Satanás”, ainda tentou fugir, mas logo foi alcançado

Possivelmente, o rapaz está envolvido em um tribunal do crime, registrado no último dia 24 de fevereiro, na rua das Violetas, bairro da Brasília. (A informação é de O Liberal)

Alexssandro Domingues Cordeiro, o “Satanás”, foi preso na manhã desta quarta-feira (02), em Outeiro, distrito de Belém. Ele é suspeito de integrar, com o cargo de “disciplina final” e “idealizador de missões”, uma facção criminosa que atua na ilha. Uma guarnição do 26º Batalhão de Polícia Militar (26º BPM) chegou até Alexssandro depois que uma pessoa parou a viatura e informou que, na rua Juscelino Kubitschek, havia um homem supostamente envolvido em um tribunal do crime, registrado no último dia 24 de fevereiro, na rua das Violetas, bairro da Brasília.

Jornal Folha do Progresso em 02/03/2022/18:30:30

