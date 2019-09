Governo do Estado e Vale assinam acordos de R$ 105,1 milhões

(Foto:Marco Santos – Agência Pará)-Os convênios devem colaborar nas estratégias do TerPaz, que avança para o sudeste do Pará

O Governo do Estado assinou dois acordos com a Vale que totalizam R$ 105,1 milhões de investimentos na área da segurança pública no Pará. O objetivo é ajudar a intensificar as ações articuladas e integradas de políticas públicas, defesa social e valorização da cidadania no Estado. Assim, os convênios devem colaborar nas estratégias concebidas pelo Executivo Estadual, em particular o Projeto Territórios pela Paz (TerPaz). Além de possibilitar a interiorização do TerPaz para os municípios de Parauapebas e Canaã dos Carajás, no sudeste do Estado.

A solenidade à assinatura dos acordos ocorreu na manhã desta terça-feira (17), no Palácio do Governo, no bairro do Marco, em Belém, e reuniu representantes da sociedade civil, de órgãos do Governo do Estado e da empresa. O governador do Estado, Helder Barbalho, disse entender que a responsabilidade com a sociedade deve ser do poder público, mas as melhorias que esta necessita devem também ser construídas em parceria com aqueles que atuam nas atividades econômicas no Estado.

“A partir desse entendimento, temos buscado dialogar com a iniciativa privada e particularmente quero aqui valorizar a parceria com a Vale, no sentido de ter aceito a convocação por parte do Governo do Estado de poder dialogar com a agenda do Estado do Pará, além da pauta de interesse da Companhia, no caso a atividade da mineração. O Pará é o principal estado de atuação da Vale e, partindo dessa premissa, dialogamos no sentido que a Vale precisa viver de maneira mais ativa, no dia adia da sociedade paraense, seja no território onde ela atua diretamente, seja na abrangência que compõe o estado de origem das principais atuações da empresa”, afirma o governador.

Dessa forma, o governador destaca tem dialogado com outras empresas para que, além da pauta de interesse delas, atuem em parceria com a agenda do Estado do Pará.

“A participação da Vale vai ajudar a incrementar as ações de infraestrutura ampliando e compondo a integralidade do conceito dos TerPaz. Além dos sete territórios, dentro da sensibilidade de também fazer chegar o mesmo implementado na RMB, estamos avançando para as cidades onde a Vale atua diretamente, como Parauapebas e Canaã dos Carajás. Para avançarmos na interiorização já buscamos outros parceiros que também atuem em atividades econômicas importantes no Estado. Isso vai permitir o avanço da estratégia de transformação social e ações de segurança pública a diversas regiões do Pará”, frisa Helder Barbalho.

Para o diretor-executivo de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade da Vale, Luiz Eduardo Osório, esse aporte que a Vale faz aos Territórios pela Paz estão alinhados com os compromissos da empresa com a economia paraense.

“É uma honra participarmos desse projeto tão importante com o Governo do Pará. O Estado tem importância nacional e isso está em linha com o princípio que temos adotado, que é o novo pacto com a sociedade. Um projeto como esse que vai promover o bem-estar social com maior segurança à população com toda metodologia de segurança pública. s Companhia está preocupada em ser catalizadora do desenvolvimento territorial. A Vale tem responsabilidade com desenvolvimento do Pará não só do ponto de vista do seu negócio, mas do ponto de vista social”, destaca Osório.

Acordos

Em um dos acordos o Estado contará com investimentos da mineradora para fornecer recursos materiais à atuação das policias Civil e Militar no sudeste paraense e construir espaços comunitários inclusivos, denominados Usinas da Paz.

As Usinas da Paz são espaços destinados a atender as comunidades, com a oferta de serviços públicos, como cursos e oficinas, além de atividades de lazer e esportivas. Concebido pela arquiteta Bel Lobo com apoio de arquitetos locais, contratados pela Vale, o projeto arquitetônico se adapta às características climáticas marcantes da região amazônica, como chuvas durante todo o ano e altas temperaturas.

A ideia é criar um projeto sustentável e que gere empatia com a população local, provocando o empoderamento da estrutura pelos moradores dos bairros atendidos e, consequentemente, o cuidado com o espaço.

Ao todo, serão implantadas até nove usinas no Pará integradas ao TerPaz, beneficiando mais de 370 mil pessoas. Cinco ficarão em bairros da capital, Belém, além de uma unidade em Ananindeua e outra em Marituba, na Região Metropolitana. Os municípios de Parauapebas e Canaã dos Carajás também serão contemplados.

A Vale será responsável pelos projetos executivos e pela construção dessas unidades. Os investimentos somam mais de R$ 102 milhões. A previsão para execução é de três anos.

Sudeste paraense

O segundo termo de cooperação assinado entre o Governo e Vale tem por objetivo implantar ações de fortalecimento da segurança pública em Canaã dos Carajás, Curionópolis, Marabá, Ourilândia do Norte, Parauapebas e Eldorado dos Carajás, municípios abrangidos pelas operações da mineradora no sudeste paraense.

O acordo permitirá apoio nos deslocamentos de tropas em missões, além de suporte logístico e material para outras ações de segurança e inteligência das policias Civil e Militar. Esse apoio poderá se estender ao Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), da Polícia Militar, em especial aos municípios contemplados. O convênio poderá ainda atender outros municípios, conforme definição da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará (Segup), que será responsável pela coordenação e execução do projeto.

O investimento será de R$ 3,1 milhões e terá duração de um ano e seis meses, podendo ser renovado por igual período.

TerPaz

O Terpaz iniciou em junho deste ano na Região Metropolitana de Belém e já alcançou os eixos da segurança e social em cinco bairros: Cabanagem, Benguí e Terra Firme (Belém); Icuí (Ananindea) e Nova União/São Francisco (Marituba). A ação de segurança já chegou no Guamá, no último dia 28. Até outubro deste ano, serão beneficiados Terra Firme e Jurunas (Belém). Às regiões escolhidas são trabalhadas as estatísticas de violência dando prioridade aos locais com maiores índices de violência.

O TerPaz tem por consonância fazer com que o estado possa garantir segurança pública, além das ações de polícia, com a promoção às transformações sociais das comunidades que historicamente têm maior incidência de violência. Dos sete, cinco territórios já receberam os serviços do estado.

