Sucuri é flagrada no Lago Municipal em Novo Progresso

(Foto:Reprodução) – Uma sucuri com cerca de 6 metros foi flagrado no lago municipal nesta terça-feira(17) em Novo Progresso

No vídeo, postado nas redes sociais, o animal aparece nadando com a barriga cheia, ela estava comendo capivara disse o narrador… “Olha ai a sucuri nadando no lago municipal”….

Não é a primeira vez que ela é vista neste local, o Jornal já havia sido avisado da presença dela neste local.

Assista ao Vídeo;

