Governo do Pará reconhece situação de emergência em cidade do Marajó após vazamento de óleo em rio

Caminhão de combustível que caiu no rio Caajuba, no Marajó. — Foto: Reprodução/Redes sociais

Decreto tem validade de 180 dias e situação de emergência vale para áreas urbana e rural da cidade de Muaná.

O Governo do Pará homologou nesta terça-feira (7) um decreto da Prefeitura de Muaná, no Marajó, que declara situação de emergência no município após um caminhão com cargas de óleo naufragar no rio Cajuuba em abril deste ano.

A situação de emergência vale para áreas urbana e rural de Muaná e tomou como base um relatório preliminar da Secretaria de Assistência Social que constatou a presença de óleo na bacia do rio.

Com validade de 180 dias, o decreto nº 3.898 autorizou a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Defesa Civil de Muaná, nas ações de resposta ao desastre.

O acidente

O acidente aconteceu no dia 7 de abril no rio Cajuuba e não houve vítimas. A Marinha do Brasil informou que tomou conhecimento do naufrágio e que todos os tripulantes foram resgatados por outras embarcações que estavam no local.

A prefeitura de Muaná informou que fez um levantamento preliminar dos estragos e que cerca de 500 famílias foram atingidas pelos efeitos do óleo na água.

Ainda de acordo com a Marinha, houve indícios de poluição no rio. Uma equipe de inspetores navais da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental esteve no local, onde ocorreu o acidente, para investigar o caso, além de prestar o apoio necessários para reduzir possíveis impactos.

Um peixe-boi chegou a ser encontrado morto nas margens do rio Cajuuba, mesmo local onde uma balsa que transportava um caminhão com óleo diesel naufragou.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/05/2024/17:50:31

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...