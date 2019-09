Assaltantes são mortos pela polícia em tentativa de assalto a banco em Benevides

Agência bancária foi alvo de criminosos nesta madrugada (5). — Foto: Polícia Civil

Tentativa de assalto aconteceu na madrugada desta quinta-feira (5). Mortos são dois homens do Mato Grosso e outro do Ceará.

Três assaltantes morreram em confronto com a polícia durante uma tentativa de assalto ao Banco do Brasil de Benevides, na região metropolitana de Belém, na madrugada desta quinta-feira (5). O grupo chegou a entrar na agência e arrombar o cofre, mas foi surpreendido pela polícia.

De acordo com o delegado Fausto Bulcão, o grupo criminoso já havia arrombado a agência e estava perfurando o cofre, quando o alarme disparou. A equipe de segurança do banco acionou a polícia, que chegou no local no momento em que o grupo criminoso tentava fugir em um carro.

Houve uma perseguição até uma rua próximo ao banco, onde o carro da equipe policial interceptou o veículo com os suspeitos. Houve troca de tiros.

O caso será investigado pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil. Ainda segundo o delegado, os mortos são dois homens do estado de Mato Grosso e outro do Ceará. Os corpos estão na UPA de Benevides.

Equipes da Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos e Antissequestro (DRBBA) fazem buscas aos outros suspeitos na região de Benevides.

Dentro da agência bancária foram encontradas ferramentas como esmerilhadeira e cilindro de oxigênio, usados no corte de cofres. O banco foi isolado para passar por perícia.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...