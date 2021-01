Governo proíbe festas, shows e funcionamento de bares no Pará

Além da RMB, Marajó Oriental e Tocantins também tiveram mudança no bandeiramento.

O governador Helder Barbalho anunciou, na tarde desta quarta-feira (20), a mudança de bandeiramento na Região Metropolitana, Marajó Oriental e Tocantins.

A Região Metropolitana de Belém, Marajó Oriental e Tocantins passam do bandeiramento verde, que é risco baixo, para amarelo, que quer dizer risco intermediário. A medida vale a partir desta quinta-feira (20).

Estará proibido em todo território paraense festas, shows e funcionamento de bares, sendo permitido apenas restaurantes respeitando os espaçamento e limite de pessoas, até meia noite.

De acordo com o Governo do Pará, as medidas mais restritivas são tomadas preventivamente para impedir o avanço da Covid-19 no estado.

Veja o pronunciamento do governador:

Pessoal, nesta quinta-feira (21), vamos publicar no Diário Oficial a mudança de bandeiramento de três regiões do estado: Região Metropolitana de Belém, Baixo Tocantins e Marajó Oriental. Esses locais passarão do verde para o amarelo. pic.twitter.com/BIMBHHTar8 — Helder Barbalho (@helderbarbalho) January 20, 2021

Quarta-feira, 20/01/2021, 18:27 – Atualizado em 20/01/2021, 18:36 – Autor: Diário Online

