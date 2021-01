Corpo encontrado às margens da BR 163 é reconhecido em Novo Progresso

(Foto:via whatsapp) -De acordo com a informação, homem sofreu perfuração (arma branca) e teve cabeça Destruída e foi encontrado no aterro as margens da rodovia BR 163 sentido Novo Progresso Itaituba , distante 5 km.

Foi reconhecido em Novo Progresso o corpo do homem encontrado com marcas de espancamento na cabeça e perfurações, ele foi encontrado por populares no aterro as margens da rodovia BR 163 – mesmo local onde o moto taxista matou a esposa e se matou – em passado recente em Novo Progresso. “Foi reconhecido pela tatuagem no braço esquerdo”.

O corpo de “Francisco Carlos da Silva“de 29 residente em Novo Progresso anos foi encaminhado para exame Cadavérico no Hospital Municipal de Novo Progresso pelo delegado Daniel Mattos Mathias Pereira da polícia civil.

A vítima sofreu pelo menos quatro perfurações possivelmente por arma branca (faca) e teve cabeça destruída.

A polícia não divulgou se ele tinha envolvimento com o crime e /ou passagens pela polícia O caso foi encaminhado para a Delegacia de Investigações da polícia civil de Novo Progresso

