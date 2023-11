Governo quer incluir famílias com renda de até R$ 12 mil no Minha Casa, Minha Vida, diz Jader Filho

(Foto: Reprodução) – Ministro participou do programa “Conversa com o presidente”, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta terça-feira (7)

O governo federal quer incluir famílias com renda mensal de até R$ 12 mil no programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, e já vem fazendo estudos para garantir a mudança e contemplar esse público. A informação foi dada pelo ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, durante participação no programa “Conversa com o presidente”, transmitido ao vivo na manhã desta terça-feira (7).

Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro paraense afirmou que a medida atende a uma demanda do próprio chefe do Executivo, que pediu para incluir a classe média no programa.

Medidas

Ainda segundo Jader Filho, os mutuários do Minha Casa, Minha Vida beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) terão seus contratos de financiamento quitados.

Ele anunciou também, que até o final de 2026, quando termina o mandato do presidente Lula, o governo vai superar a meta de contratação de 2 milhões de unidades habitacionais.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/11/2023/15:21:43

