Adolescente descobre que foi estuprada após ver vídeo do crime; vítima estava dopada no momento

Brasil registrou quase 75 mil casos de estupro em 2022 (Reprodução)

As imagens foram feitas pelos próprios criminosos, que chegaram a agredi-la durante o ato

Uma adolescente de 15 anos descobriu que foi estuprada após ver as imagens do crime circulando nas redes sociais. Segundo depoimento da vítima, ela estava dopada durante o ato e não se recorda da situação, que teria ocorrido na sexta-feira, dia 03.

No vídeo, que já está sob a posse da investigação, a jovem aparece desacordada enquanto dois rapazes, de 20 e 22 anos, cometem o estupro, chegando a agredi-la no rosto em alguns momentos.

caso ocorreu em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, no RJ, durante uma “brincadeira” envolvendo bebida alcoólica. Conforme a vítima, ela teria sido dopada, pois não ingeriu álcool suficiente a ponto de ficar inconsciente.

Dificuldade em registrar o crime

A irmã da menina disse que a família teve dificuldade para efetuar o registro de denúncia. A primeira tentativa ocorreu no último sábado (4/11), mas os agentes da 58ª DP pediram que fossem ao hospital realizar um exame de corpo de delito. Quando retornaram à delegacia, ainda tiveram de aguardar, pois os policiais deram prioridade aos casos que chegaram da rua.

No fim, a jovem não teve a ocorrência atendida. “Nisso, por conta dos remédios, a minha irmã começou a sangrar pela vagina e sentir muita dor. O delegado não atendeu a gente e não finalizou o BO”, relatou a irmã da vítima.

Investigações e justificativas

O caso está sob investigação. Um inquérito será enviado à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu, que prosseguirá com a investigação.Sobre a falha no atendimento da denúncia, o órgão explicou que realizará procedimento interno para apurar a conduta dos agentes envolvidos com a ocorrência. “O relato não é compatível com as orientações da Polícia Civil para o atendimento ao público, especialmente por se tratar de vítima menor de idade”.

