GP do Brasil: Verstappen vence em Interlagos, dupla da Ferrari bate e abandona

Hamilton também se envolveu em um acidente nos estágios finais com Alexander Albon e teve sua asa dianteira danificada

Vitória ficou com a Red Bull/Honda (Rafael Catelan / F1Mania)

Max Verstappen venceu o Grande Prêmio do Brasil deste domingo, realizado no circuito de Interlagos, conquistando sua terceira vitória da temporada. A emocionante corrida teve a dupla da Ferrari abandonando depois que Sebastian Vettel bateu em Charles Leclerc causando um furo no pneu nas duas SF90.

Lewis Hamilton também se envolveu em um acidente nos estágios finais com Alexander Albon e teve sua asa dianteira danificada, sendo ultrapassado por Pierre Gasly. Tentando retomar a posição na última volta, Hamilton e Gasly receberam a bandeira quadriculada praticamente juntos, com o piloto da Toro Rosso vencendo a disputa por um bico e subindo no pódio na segunda posição. Hamilton completou o pódio.

Valtteri Bottas foi o primeiro dos pilotos que brigavam na frente do pelotão a abandonar a corrida, depois que sua W10 apresentou problemas no motor Mercedes.

O abandono do finlandês trouxe o primeiro carro de segurança da corrida na volta 54, enquanto Verstappen e Charles Leclerc colocando pneus novos.

Verstappen perdeu a liderança da corrida para Hamilton, no entanto, na relargada do Safety Car, o holandês colocou por fora e ultrapassou o piloto da Mercedes na entrada do ‘Esse do Senna”.

Foi a segunda vez na corrida que Hamilton perdeu a liderança para Verstappen na mesma curva, já que o piloto da Red Bull havia perdido a liderança depois de ter sido superado por Hamilton na primeira rodada de pit stops.

A parada nos boxes de Verstappen foi prejudicada pelo retorno de Robert Kubica à pista, quando o piloto da Williams foi liberado dos boxes à frente de Verstappen, que teve que frear bruscamente para evitar uma colisão.

Quando o Safety Car entrou nos boxes, Verstappen recuperou a liderança enquanto Albon segurava a Ferrari de Vettel e nesse ponto brigava por um lugar no pódio.

Leclerc colocou pneus macios novos quando o Safety Car foi acionando e atacou seu companheiro de equipe Vettel – no entanto, antes da Curva do Lago, a dupla fez contato e os dois tiveram um furo no pneu, abandonando a corrida.

O acidente trouxe um nono carro de segurança, que deixou a Red Bull na P1 e P2, com Gasly logo atrás em terceiro.

(Beto Issa / GP Brasil F1)

A Mercedes optou por trazer Hamilton aos boxes durante o segundo carro de segurança e o britânico rapidamente ultrapassou Gasly antes de perseguir Albon.

No entanto, ao chegarem no Bico de Pato, os dois colidiram, rebaixando Albon para o fim do grid, negando ao piloto tailandês seu primeiro pódio na F1.

Gasly ultrapassou Hamilton depois do acidente, mas o piloto da Mercedes tentou a ultrapassagem na volta final. A dupla correu lado a lado pela Subida do Café, com o francês terminando à frente do hexacampeão mundial.

Carlos Sainz fez uma corrida de recuperação impecável e recebeu a bandeira quadriculada na quarta posição.

A Fórmula 1 retorna daqui duas semanas com a última etapa da temporada, o Grande Prêmio de Abu Dhabi de F1. A F1Mania estará AO VIVO e em TEMPO REAL com todas as informações da F1 nos Emirados Árabes.

Confira os bastidores antes da corrida:

Confira o resultado final do GP do Brasil 2019 de F1:

1) Max Verstappen (Red Bull/Honda)

2) Pierre Gasly (Toro Rosso/Honda)

3) Lewis Hamilton (Mercedes)

4) Carlos Sainz Jr. (McLaren/Renault)

5) Kimi Räikkönen (Alfa Romeo/Ferrari)

6) A.Giovinazzi (Alfa Romeo/Ferrari)

7) Daniel Ricciardo (Renault)

8) Lando Norris (McLaren/Renault)

9) Sergio Pérez (Racing Point/Mercedes)

10) Daniil Kvyat (Toro Rosso/Honda)

11) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari)

12) George Russell (Williams/Mercedes)

13) Romain Grosjean (Haas/Ferrari)

14) Alexander Albon (Red Bull/Honda)

15) Nico Hülkenberg (Renault)

16) Robert Kubica (Williams/Mercedes)

17) Sebastian Vettel (Ferrari)

18) Charles Leclerc (Ferrari)

19) Lance Stroll (Racing Point/Mercedes)

20) Valtteri Bottas (Mercedes)

Por:Lance!

17.11.19 16h52

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...