PRF confirma um morto em acidente na BR-163 no MT; carro pegou fogo

(foto: divulgação -)- A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou, ao Só Notícias, que uma pessoa morreu, esta tarde, em uma colisão frontal envolvendo uma caminhonete GM S10 prata, cabine simples e um HB20 sedan, placas de Sinop (MT). O acidente aconteceu no quilômetro 913 da BR-163, na região do Castanhal, em Itaúba no Mato Grosso.

