Grave acidente entre caminhonete e carro deixa duas pessoas mortas em Marabá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um grave acidente entre uma caminhonete e um carro particular deixou duas pessoas mortas na BR-230, em Marabá, sudeste do Pará, neste domingo (27). Outras pessoas ficaram feridas.

You May Also Like