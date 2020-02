Grávida de seis meses é estuprada e morta pelo neto da patroa

Empregada doméstica tinha 29 anos. Suspeito confessou o crime – (Foto:Reprodução)

Uma mulher de 29 anos que estava grávida de seis meses foi morta a facadas na casa em que trabalhava no bairro Vale do Canela, em Salvador, na madrugada de domingo (16). Um dos suspeitos, da mesma idade, foi preso após uma tentativa de linchamento por populares e confessou o crime. Ele é neto da dona da residência onde Jessi Santiago dos Santos trabalhava como empregada doméstica.

Segundo a polícia, a mulher abriu a porta para o agressor e um cúmplice por volta da 1h da manhã. Vizinhos teriam visto quando Jessi saiu da casa pedindo socorro, ensanguentada, com as roupas rasgadas e segurando um filho no colo. A criança não se feriu, mas o bebê que ela esperava não resistiu e também morreu.

Após ser agredido, o suspeito foi internado no Hospital Geral do Estado do Estado (HGE). Ele está no local com escolta policial.

Ainda segundo a polícia, o suspeito preso e seu amigo, que está foragido, são dependentes químicos. Uma testemunha disse que o homem anteriormente havia ameaçado a vítima. “Em dezembro do ano passado, ele disse que iria matá-la. Vivia dizendo que ia acabar com ela e com um rapaz que trabalha como motorista para avó dele”, contou.

Com informações do jornal Correio da Bahia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...