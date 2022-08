Grêmio atropela Operário na Arena e aumenta vantagem no G4 da Série B

O Grêmio segue brigando entre os quatro primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira, a equipe de Roger Machado enfrentou o Operário na Arena e goleou por 5 a 1. O jogo foi válido pela 22ª rodada da competição.

Com o resultado, o tricolor gaúcho vai aos 43 pontos e segue se distanciando das equipes fora da zona de acesso à Primeira Divisão nacional. Por outro lado, a situação do Operário é bem diferente. Com 24 pontos, a luta do time é para se distanciar da zona do rebaixamento.

Agora, os clubes já focam em seus próximos desafios pela Série B do Brasileirão. Neste sábado, o Grêmio terá pela frente o CRB, em Alagoas, às 20h30 (de Brasília). Enquanto isso, também no sábado, o Operário encara o Sampaio Corrêa, em casa, às 11h.

O jogo – Jogando em casa e precisando do resultado para se manter na parte alta da tabela, o Grêmio foi muito superior no primeiro tempo e conseguiu ir para o intervalo em vantagem. A equipe tinha mais a bola e encontrava espaços entre a marcação do Operário.

Assim, o time de Roger Machado balançou as redes pela primeira vez no jogo aos 26 minutos. Rodrigo Ferreira foi lançado, avançou pelo lado direito e cruzou rasteiro para a área, onde estava Guilherme para finalizar e balançar as redes. Porém, logo que a bola entrou, a bandeira subiu e o gol foi anulado.

O Grêmio, mesmo assim, não se abateu.10 minutos depois, Diego Souza deu bom lançamento para Guilherme, mas a zaga fez o corte. Na sobra, Campaz apareceu bem pelo lado esquerdo e, sem muito ângulo, bateu cruzado, no canto de Vanderlei, que não conseguiu defender.

O segundo tempo começou com bastante emoção. Logo aos 6 minutos, Diego Souza recebeu bola alta dentro da área, matou no peito e, de frente para o goleiro, tocou por baixo. Em campo, a arbitragem marcou impedimento. Porém, após análise do VAR, o lance foi validado.

Três minutos depois, o Operário descontou. Felipe Garcia, no lado direito, mesmo pressionado pela marcação, conseguiu cruzar para área. Kalil subiu alto, entre a zaga gremista, e cabeceou forte, sem chances de defesa para Brenno.

O Grêmio não sentiu o gol sofrido e se manteve em cima do adversário. Não por acaso, a equipe marcou o terceiro gol pouco depois. Aos 18 minutos, Diego Souza conseguiu ótimo passe para deixar Gabriel Teixeira de frente para Vanderlei. O atacante foi frio, tocou na saída e correu para o abraço.

Agora nos momentos finais, Elkeson ampliou. O atacante aproveitou cruzamento de Bitello pelo lado esquerdo para cabecear as redes. Pouco depois, aos 48, o Grêmio ainda ampliou. Janderson cruzou, Elkseon dividiu com a zaga e com o goleiro e a bola, lentamente, entrou. (Com informações da Gazeta Esportiva – foto: assessoria)

Jornal Folha do Progresso em 10/08/2022/

