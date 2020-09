Grêmio apenas empata com o Fortaleza na Arena e não engrena no Brasileirão

Neste domingo, o Grêmio recebeu o Fortaleza e ficou apenas no empate por 1 a 1 na Arena, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Osvaldo abriu o placar para os visitantes e Diego Souza, de pênalti, deixou tudo igual na segunda etapa.

Com o resultado, o Grêmio foi aos 12 pontos, na décima posição. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente o Palmeiras, no domingo que vem, em casa, às 16h. Enquanto isso, o Fortaleza chegou aos mesmos 12 pontos, na nona colocação. O próximo compromisso do time é contra o Internacional, no sábado, em casa, às 19h.

O jogo – Mesmo jogando fora de casa, foi o Fortaleza que tomou a iniciativa na etapa inicial. Na primeira chegada, Osvaldo escapou pela esquerda, invadiu a área e finalizou para defesa de Vanderlei. Já aos 16 minutos, o atacante recebeu bola na esquerda e cruzou para dentro da área. O levantamento passou por todo mundo e morreu dentro do gol defendido por Vanderlei.

Na única chegada com perigo do Grêmio nos 45 minutos iniciais, Felipe Alves brilhou. Diego Souza roubou a bola pela esquerda e tocou na medida para Alisson, que finalizou e parou em boa defesa do goleiro do Leão.

O Grêmio voltou mais intenso na segunda etapa e conseguiu deixar tudo igual logo aos cinco minutos. Everton foi empurrado por Quintero dentro da área e o juiz assinalou pênalti. Na cobrança, Diego Souza parou em defesa do goleiro Felipe Alves e, no rebote, Luiz Fernando mandou para o gol. No entanto, o VAR identificou que o garoto invadiu a área antes da cobrança, obrigando Diego Souza a bater novamente. Dessa vez, o centroavante bateu no meio do gol e empatou a partida.

Na sequência, o jogo não contou com grandes emoções e ainda contou com duas expulsões. Luiz Henrique e Gabriel Silva discutiram aos 25 minutos e foram expulsos pelo árbitro.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/assessoria)

