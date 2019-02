Grêmio vence Atlético-GO e se mantém oito pontos atrás do líder

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria/arquivo) -Jogando fora de casa, o Grêmio bateu o Atlético-GO por 1 a 0 e segue na cola do líder Corinthians. O único gol da partida veio apenas aos 37 minutos do segundo tempo, com o volante Michel. Com o resultado, o Tricolor Gaúcho alcançou 36 pontos, já o Dragão segue na lanterna do Brasileirão, com apenas 12.

O Grêmio atuou com quatro desfalques. Os jogadores Pedro Geromel e Edilson estavam suspensos, já os atacante Luan e Lucas Barrios estavam com dores e foram preservados. Assim, Bressan, Leonardo Gomes, Fernandinho e Everton foram os escolhidos pelo técnico Renato Portaluppi para atuar. O Tricolor Gaúcho ainda teve o retorno de Michel e Arthur. No Atlético-GO, o atacante Walter, que cumpriu suspensão na última rodada, voltou ao time titular.

A partida começou muito truncada no meio de campo. Aos poucos, a equipe da casa foi encontrando espaços e alçou algumas bolas na área gremista, mas sem levar perigo. A primeira chegada perigosa aconteceu aos 17 minutos. O lateral André Castro recebeu livre na direita, carregou a bola e cruzou para a área. O meia Jorginho subiu mais alto que o marcador Leonardo Gomes e cabeceou perto do gol defendido por Marcelo Grohe.

Em outro ataque, o Dragão quase abriu o placar aos 25 minutos. O atacante Walter recebeu dentro da área, girou em cima da marcação e chutou forte rasteiro. O goleiro Marcelo Grohe espalmou para o meio da área. No rebote, o meia Andrigo apareceu livre na pequena área, mas mandou por cima do tento.

O atacante Walter estava infernizando a defesa gremista. Em mais uma oportunidade, o jogador recebeu a bola na intermediária e chutou com muita força para o gol. A redonda passou perto da trave esquerda de defesa do goleiro Marcelo Grohe, que se chegou a se jogar no lance.

Os jogadores gremistas tentavam trocar passes, mas não conseguiam infiltrar a marcação e não pisavam na área adversária. Em algumas oportunidades, os atletas arriscavam de longe, mas sem levar perigo ao gol defendido por Felipe Garcia, que praticamente não trabalhou na primeira etapa.

Aos 41 minutos, o Dragão acertou o travessão. Depois de cobrança de falta do meia Andrigo, o zagueiro Roger Carvalho apareceu no meio da área para cabecear com força, mas a bola explodiu no travessão. Na sequência, Bruno Cortez afastou o perigo.

Os dois times voltaram do vestiário para a segunda etapa com as mesmas formações que iniciaram o confronto. Assim, como na primeira etapa, o confronto começou com o Atlético-GO cruzando muitas bolas na área gremista, mas sem levar perigo. Enquanto, o Tricolor não conseguia criar oportunidades.

Aos 8 minutos, o atacante Pedro Rocha invadiu a área, sofreu uma carga nas costas e caiu. Contudo, o árbitro Igor Benevenuto disse que não aconteceu nada.

O primeiro chute do Grêmio no gol ocorreu aos 17 minutos do segundo tempo. Após confusão na entrada da área, o atacante Everton arriscou um chute, mas o goleiro Felipe Garcia agarrou com tranquilidade.

Um minuto depois veio a resposta do Dragão. Em cobrança de falta, o atacante Walter soltou a bomba, o goleiro Marcelo Grohe chegou a fazer a ponte para defender, mas a bola saiu para a linha fundo, perto da trave esquerda de defesa gremista.

O atacante Fernandinho começou a chamar a responsabilidade. Em uma boa chance do Tricolor, o jogador recebeu no meio, passou pela marcação e na entrada da área concluiu com muito força para a defesa do goleiro Felipe. Três minutos depois, novamente, Fernandinho puxou a bola para finalizar com a canhota, mas não pegou bem na redonda.

Com o decorrer da partida, os jogadores do Atlético-GO foram perdendo fôlego e o Grêmio criando mais oportunidades até conseguir o gol. Aos 37 minutos, em cobrança curta de escanteio, Léo Moura recebeu na entrada da área e enfiou para Lincoln, o garoto saiu por trás da zaga, ficando cara-a-cara com o goleiro Felipe Garcia. Lincoln, então, tocou para o meio da pequena área e o volante Michel chegou para empurrar a bola para o fundo das redes. Após balançar as redes, o Grêmio atuou para segurar o placar.

As equipes retornam a campo na última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. No sábado, às 19h (de Brasília), o Atlético-GO encara o Fluminense no estádio Maracanã. Já, o Grêmio recebe o Atlético-MG, no domingo, às 16h (de Brasília), na Arena.

