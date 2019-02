Grêmio vence o Vasco em casa e tira o São Paulo do G4

O Vasco da Gama visitou o poderoso Grêmio na tarde deste domingo em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, e segurou o empate até os 49 minutos do segundo tempo, quando num lance despretensioso, Matheus Henrique chutou do meio da rua e o goleiro Martín Silva engoliu um frango, decretando o placar de 2 a 1. No primeiro tempo, Thiago Galhardo abriu o placar para os cariocas e Jael empatou para os Gaúchos.

Com a vitória, o Grêmio ultrapassou o São Paulo e assumiu a quarta colocação na tabela, com 58 pontos. Já o Vasco caiu para a 15ª posição com 38 pontos, e ainda pode cair mais antes do final da rodada.

Na próxima rodada, o Vasco recebe o Atlético Paranaense na quarta-feira, em São Januário. No dia seguinte, o Grêmio visita o São Paulo no Morumbi, em confronto direto por um lugar no G4.

O duelo na Arena do Grêmio foi bem disputado. Mesmo jogando na casa do adversário, o Vasco não abdicou de atacar, apesar de jogar bem compactado do meio para trás. Já o Grêmio não conseguiu se impor em campo como se esperava.

O Vasco foi o primeiro a chegar ao gol do adversário, apesar de não ter levado grande perigo. Aos 6, Thiago Galhardo arriscou chute de fora da área, mas ele saiu fraco e no meio do gol, o que facilitou a defesa de Paulo Victor.

O Grêmio respondeu no minuto seguinte e quase abriu o placar. Bola enfiada para a escapada de Cortez pela esquerda da área, o lateral foi à linha de fundo e cruzou para trás. Oswaldo Henríquez afasta mas Alisson pega o rebote, ajeita e chuta. A bola passa por Martín Silva e Ricardo corta e impede o primeiro gol do Grêmio.

O primeiro gol do jogo saiu aos 12, em contra-ataque rápido do Vasco. Thiago Galhardo partiu em velocidade desde o grande círculo, e tocou na frente para Maxi López. O atacante argentino devolveu de calcanhar e o meia, na altura da marca do pênalti, tocou para o fundo da rede, sem chance para Paulo Victor.

O Grêmio não se abalou e partiu em busca do empate, que saiu poucos minutos depois, aos 19. Léo Moura, em grande tarde, faz bela jogada pela direita, vai à linha de fundo e levanta no segundo pau. Jael, sem marcação, cabeceia para o gol.

O Vasco teve mais uma chance aos 27. Marrony avançou pela esquerda e tocou no meio para Thiago Galhardo. O meia recebeu na altura da meia lua, deu um corte no marcador e tentou acertar o ângulo de Paulo Victor, mas a bola subiu e saiu por ciam do travessão.

No segundo tempo, o Grêmio passou a pressionar mais em busca da vitória, ao passo que o Vasco recuou. Com isso o Tricolor Gaúcho ampliou o controle da posse de bola , e jogou mais no campo do adversário. Entretanto, os comandados de Renato Gaúcho tinham dificuldades em criar jogadas e finalizar a gol.

Sentindo a pressão do Grêmio a encurralar sua equipe, o técnico Alberto Valentim tentou reforçar o ataque com a entrada de Rildo no lugar de Marrony, aos 11, mas o panorama do jogo seguiu o mesmo.

A situação ficou dramática para o Vasco a partir dos 30 minutos. Everton aproveitou a sobra de um cruzamento e soltou a bomba. Luiz Gustavo, de barriga, desviou pela linha de fundo, aos 33.

Renato Gaúcho foi para o tudo ou nada e colocou o atacante Marinho no lugar de Léo Moura. Em seu primeiro lance, Marinho quase vira o placar. Jogada em velocidade, Jean trabalhou no meio e lançou Alisson na ponta direita. Ele tocou na área para Marinho e o atacante mandou de primeira, mas a bola foi pela linha de fundo.

No minuto seguinte, o mesmo Marinho recebeu na frente, tirou da marcação e arriscou de fora da área, mas novamente a bola foi pela linha de fundo.

Cansado, o Vasco se segurava como podia e tudo caminhava para o empate no placar final. Até que aos 49 minutos, Matheus Henrique arrisou um chute de fora da área e Martín Silva falhou grotescamente e deixou a bola entrar.

Fonte>Gazeta Esportiva

