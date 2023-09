Lucas Caroço, lateral do Capitão Poço, morre aos 20 anos

Lucas Caroço era um dos destaques do Capitão Poço — Foto: Reproduçao)

Jogador havia sofrido um acidente de moto na quinta-feira e estava internado em um hospital de Belém. Leilton, que estava com Lucas, sobreviveu

Morreu na noite desta sexta-feira, 1° de setembro, o lateral-esquerdo Lucas Caroço, do Capitão Poço, time da segunda divisão do Campeonato Paraense. O jogador sofreu um acidente de moto na quinta-feira, no município de Capitão Poço.

Lucas havia sido transferido em estado grave para o Hospital Metropolitano, em Belém, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer no começo da noite desta sexta-feira.

Clubes, jogadores e Federação lamentam morte do jovem jogador

Leilton, outro jogador do Capitão Poço e que estava com Lucas Caroço na moto, teve lesão no joelho e escoriações. Ele já recebeu alta e se recupera em casa.

Em comunicado nas redes sociais, o Capitão Poço lamentou o falecimento do jovem atleta:

Lucas Caroço era titular do Capitão Poço. A equipe terminou a primeira fase na liderança do Grupo A, com 10 pontos, garantindo classificação direta para a terceira fase. O jogador esteve em campo na quarta-feira, em vitória por 1 a 0 sobre o Paraense.

O lateral foi revelado nas categorias de base do Bragantino e Tuna Luso, onde iniciou a trajetória como profissional, no ano passado. Ele também tem passagem pelo Parauapebas, por onde atuou na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, sendo destaque da equipe que avançou até à segunda fase.

