Gringos se assustam com defesa de brasileiros a MC Bin Laden

Os brasileiros simpatizantes de MC Bin Laden, que está no BBB 24, levantaram uma tag em defesa ao cantor. No entanto, internautas gringos ficaram confusos e indignados com a atitude.

O cantor de funk MC Bin Laden fez sucesso no Brasil por conta do hit “Tá tranquilo, Tá favorável”. A música tocou em todos os cantos do país, fazendo com que todos dançassem nas festas.

O MC já sabia que seu nome era polêmico, afinal, é o mesmo do ex-líder da Al-Qaeda, que comandou o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, no dia 11 de setembro.

No BBB 24, o cantor acabou conquistando alguns internautas, o que surpreendeu muita gente. Nesta quinta-feira (18), após o rapper ser injustiçado por Vanessa Lopes, com quem tinha proximidade no início do reality, telespectadores levantaram os trendings topics “justice for Bin Laden” (justiça para Bin Laden), “Bin Laden estamos com você” e “Bin Laden merece respeito”.

Os tweets acabaram saindo da bolha brasileira e chegaram até os internautas norte-americanos da rede, que ficaram muito confusos e indignados.

Muitos usuários acreditaram que as hashtags se referiam a Osama Bin Laden, morto em 2011.

“Justiça para Bin Laden? O terrorista? O assassino psicopata? O verdadeiro responsável e apoiador do genocídio? A propaganda pró-Hamas apodreceu os cérebros de vocês”, se revoltou um usuário da rede, usando a foto de Taylor Swift de perfil.

“Os brasileiros estão defendendo Bin Laden com a tag ‘Bin Laden merece respeito’. Estou tentando entender o que os levou a defender um terrorista que matou milhares de pessoas”, se indignou outro.

Brazilians are defending bin Laden with the tag BIN LADEN MERECE RESPEITO, Translating from "bin laden deserves respect" I'm trying to understand what will lead them to defend a terrorist who killed thousands of people — EnS (@EnScrfxr) January 18, 2024

JUSTICE FOR BIN LADEN O Brasileiro vendo /// O resto do mundo vendo pic.twitter.com/VeTxV7qZuJ — raphael evangelista (@raphaevanges) January 18, 2024

