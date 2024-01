Vasco vence Boavista em estreia no Campeonato Carioca

Vasco utilizou uma espécie de terceiro time, mesclando alguns jogadores reservas com garotos das categorias de base; time principal e o reserva segue no Uruguai, onde realiza a pré-temporada.

Um dia de rodada dupla de Vasco, o “time C” cruzmaltino fez valer um São Januário lotado e estreou com vitória no Campeonato Carioca, vencendo o Boavista por 2 a 0, com gols de Capasso e Leandrinho.

A equipe vascaína foi formada por jogadores sub-20 e atletas que não viajaram para o Uruguai, onde o elenco principal realiza sua pré-temporada. O técnico foi William Baptista, que comanda o sub-20.

O técnico Ramón Díaz e os principais jogadores enfrentam o San Lorenzo (ARG) uma hora depois, em Punta Del Leste (URU), pelo torneio “Série Río De La Plata”.

Fora da relação para o Uruguai, o zagueiro Capasso demonstrou estar querendo recuperar seu espaço na equipe. O argentino fez um belo gol, logo com um minuto do primeiro tempo, e depois atuou firme na defesa, adotando o papel de líder.

Quem também chamou a atenção foi o jovem lateral esquerdo Leandrinho, de apenas 18 anos, que além de um belo gol, fez outras grandes jogadas tanto na individualidade quanto nos passes.

O Vasco iniciou as homenagens ao centenário dos Camisas Negras, equipe de 1924 que ficou marcada pela luta contra o racismo. O time atuou com um patch na camisa e com nomes dos jogadores que formaram o lendário time.

Os torcedores do Vasco deixaram São Januário e partiram para os bares ao redor do estádio para acompanhar a segunda partida do Cruzmaltino no dia, contra o San Lorenzo, no Uruguai.

