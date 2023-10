Grupo criminoso é preso suspeito de torturar e estuprar adolescente de 13 anos no AM

Grupo foi preso em Itacoatiara, no interior do Amazonas, onde crime aconteceu. — Foto: Divulgação/PC-AM

Segundo a polícia, a adolescente foi vítima do chamado ‘tribunal do crime’, onde foi torturada e estuprada.

Seis integrantes de uma organização criminosa suspeitos de torturar e estuprar uma adolescente de 13 anos, foram presos no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas, nesta terça-feira (10). Na ocasião, um adolescente de 17 anos também foi apreendido por envolvimento na ação criminosa.

De acordo com o delegado titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara, Paulo Barros, o crime ocorreu no dia 6 de setembro deste ano. A vítima foi abordada por um dos suspeitos e ele a obrigou a entrar no carro onde estava, sob ameaça de morte. A adolescente foi vítima do chamado ‘tribunal do crime’, onde foi torturada e estuprada.

“A mãe da adolescente chegou a registrar o desaparecimento dela e, diante disso, iniciamos as diligências para encontrá-la. Na ocasião, ela foi resgatada pela equipe policial da DEP, os autores fugiram e conseguimos efetuar a prisão, em flagrante, apenas de uma mulher”, disse.

Conforme o delegado, a motivação do crime teria sido uma suposta desconfiança dos suspeitos perante à adolescente, que acreditavam que ela estaria repassando informações a um grupo criminoso rival ao deles.

Os presos responderão por cárcere privado, tortura, estupro de vulnerável e associação criminosa. Eles ficarão à disposição da Justiça.

O adolescente responderá por ato infracional análogo aos mesmos crimes e ficará à disposição do Juizado Infracional.

Operação Paz

Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a Operação Paz iniciou no dia 1º de setembro, com o intuito de fortalecer o trabalho já desenvolvido pelo Governo do Amazonas na redução dos índices de mortes violentas intencionais. Além do Amazonas, a Operação Paz ocorre em outros 11 estados do país.

Fonte: G1AM/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/10/2023/07:30:38

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...