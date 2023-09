Pará terá expositores de 15 marcas locais na estreia do Chocolat Festival em Brasília

Responsável por mais da metade da produção de cacau no Brasil, o Pará terá expositores de 15 marcas locais na primeira edição do Chocolat Festival em Brasília (DF), que será realizada entre a quarta-feira (20) e o domingo (24).

Com o apoio do Governo do Estado, por meio do Fundo de Desenvolvimento da Cacauicultura do Pará (Funcacau), empresas como a Ascurra Chocolate e a Kakao Blumenn poderão estar presentes na tão esperada estreia do evento na capital federal, maior consumidora de chocolate no país, segundo um levantamento do Ibope Media.

Situadas respectivamente em Medicilândia e Brasil Novo, no sudoeste do estado, ambas são fábricas “tree to bar”, ou seja, produzem desde os grãos de cacau até a barra de chocolate. É do Sítio Santa Catarina, por exemplo, que sai a matéria-prima da Kakao Blummen, considerada a terceira melhor amêndoa cultivada em território nacional.

“A Kakao Blumenn é uma empresa da agricultura familiar que busca na sustentabilidade a verticalização da produção de cacau”, define a chocolatier e proprietária Verônica Preuss. “Ela surgiu do desejo de oferecer ao consumidor um chocolate saudável e de qualidade, em que o ‘menos’ é ‘mais’: menos ingredientes, mais saúde ao consumidor.”

Caminhando no mesmo sentido, a Ascurra teve origem em 2019, “a partir de uma vontade de fazer da cacauicultura paraense e sua verticalização uma realidade”, afirma a proprietária Sarah Brogni.

Naquele ano, durante uma edição do Chocolat Festival em Belém (PA), o sítio que dá nome à marca teve sua amêndoa de cacau fino reconhecida como a melhor existente no Pará e na Amazônia. Daí veio a iniciativa de começar a produzir chocolate. “Se tínhamos uma ótima amêndoa, podíamos fazer um bom chocolate”, justifica Sarah.

“O Chocolat Festival é uma plataforma essencial que busca construir pontes entre os pequenos e médios empreendedores do setor de cacau e chocolate de origem, impulsionando a geração de negócios e promovendo uma rede de contatos e oportunidades vitais para o crescimento sustentável dessa indústria”, afirma Marco Lessa, CEO do evento.

’Divisor de águas’ — De acordo com Verônica, o Chocolat Festival “foi e está sendo um divisor de águas para a Kakao Blumenn”. “No festival, temos a oportunidade de apresentar ao Brasil a região da rodovia Transamazônica, onde são produzidas algumas das melhores amêndoas do país e do mundo, e de mostrar que o maior produtor de cacau tem também os melhores chocolates.”

É exatamente da mesma maneira que Sarah enxerga o maior evento de chocolate e cacau realizado na América Latina. “Foi e sempre será um divisor de águas em nossas conquistas. Temos um bom produto, mas torná-lo conhecido foi 100% mérito do festival; disso nunca abrirei mão de anunciar e dizer. Ele faz parte de nossa história diária”, enfatiza. “Este ano abrimos nossa primeira loja, em consequência do sucesso do Chocolat Xingu 2022.”

Programação — Ao longo dos cinco dias de evento, realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, o público vai poder apreciar o Show Cooking, um espaço para o preparo, ao vivo, de receitas à base de chocolate por grandes chefs. Haverá ainda o Fórum do Cacau, com painéis sobre a cacauicultura no Brasil e no mundo, a produção de cacau fino, a sustentabilidade da cultura do cacau e seus avanços tecnológicos.

Também integram a programação o Chocoday, cujos palestrantes, nacionais e internacionais, abordam tendências no mundo do chocolate; o Atelier do Chocolate, no qual chocolatiers produzem, em tempo real, esculturas que tenham essa guloseima como matéria-prima; e o Kids Cooking, um espaço com atividades recreativas e minicursos voltados ao público infantil.

Os ingressos para o festival custam 20 reais (inteira) e 10 reais (meia-entrada). Mais detalhes da programação estão disponíveis no site chocolatfestival.com.

Sobre o Chocolat Festival — Realizado desde 2009, o Chocolat Festival é considerado o maior evento de chocolate de origem na América Latina e reúne toda a cadeia produtiva do cacau, desde o fruto até o produto final. Já são mais de 30 edições realizadas entre os estados da Bahia, Pará e São Paulo, levando aonde vai diversas marcas de chocolate de origem, “bean to bar”, premium e gourmet.

Em 2023, o festival já passou por Salvador (BA), Altamira (PA) e Ilhéus (BA) e Belém (PA).