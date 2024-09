Grupo pagava para falar mal de candidatos em filas de banco e em padarias, diz PF

Foto: Reprodução | Contratados recebiam salários entre R$ 2 mil e R$ 5 mil mensais.

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (12/9) a Operação Teatro Invisível, para desmantelar uma organização criminosa envolvida na disseminação de informações falsas sobre candidatos durante campanhas eleitorais municipais.

A investigação apurou que o grupo realizava um sistema de contratação de pessoas para falar mal de candidatos rivais. Segundo a PF, a atuação do grupo influenciou pelo menos 13 prefeituras do Rio de Janeiro desde 2016. Quatro pessoas foram presas preventivamente.

Os contratados recebiam um salário aproximado de R$ 2 mil mensais, segundo as investigações, para se infiltrar em locais de grande circulação, como pontos de ônibus, padarias, filas de bancos, bares e mercados e para propagar falsas alegações sobre os adversários políticos. Os coordenadores do esquema recebiam até R$ 5 mil.

A polícia afirma que os responsáveis eram obrigados a apresentar relatórios diários aos seus superiores, detalhando o número de eleitores abordados, a quantidade de votos para cada candidato e o total de eleitores convencidos a apoiar o candidato favorecido pelo esquema.

A operação cumpriu 15 mandados de busca e apreensão e prendeu 4 pessoas suspeitas. Além disso, foram apreendidos mais de R$ 188 mil em espécie, três veículos de luxo blindados, celulares, dispositivos eletrônicos e mídias de armazenamento e documentos diversos.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/2024/16:14:05

