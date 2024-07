Grupo suspeito de grilagem de terras é autuado pela PC em Anapu

Itens apreendidos pela PC no local onde foi deflagrada a operação (Foto: Polícia Civil)

Os agentes ainda apreenderam armas, rádios comunicadores, munições, um colete da Polícia Civil, drogas e sementes para plantação e cultivo.

Um grupo de pessoas suspeitas de praticar grilagem de terras foi autuado pela Polícia Civil no município de Anapu, no sudoeste paraense. A ação ocorreu na terça-feira (9/07), no âmbito da operação Ápia, onde ainda foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva, sendo um para o suposto líder da organização criminosa investigado por diversos homicídios na região.

A ação foi realizada por meio da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), em conjunto com a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE). Além do cumprimento do mandado de prisão, os presos foram autuados em flagrante delito.No local do acampamento, os policiais encontraram uma cova onde havia um corpo em estágio avançado de decomposição. Além disso, houve apreensão de armas, rádios comunicadores, munições, um colete da Polícia Civil, drogas e sementes para plantação e cultivo.

Sobre a ação policial, Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará, apontou que “o trabalho estratégico de planejamento dos agentes policiais foi um dos principais fatores que colaboraram para o êxito da operação que culminou nas prisões e apreensões de todo esse material que será periciado e analisado”, finalizou o delegado-geral. O titular da DRCO, delegado Fausto Bulcão, frisa o trabalho de levantamento para o combate a esse tipo de crime. “Trata-se de levantamento com relação a grupo armado/milícia voltada a crimes de pistolagem e grilagem de terra na região. As equipes realizaram os levantamentos durante as últimas semanas e ao identificar os líderes do grupo, bem como a localização do acampamento, foi deflagrada a operação”, disse o delegado.

A ação contou com o apoio da Diretoria de Polícia do Interior (DPI), por meio da Superintendência Regional de Altamira. Foram solicitadas a remoção e as perícias cabíveis.

