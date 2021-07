Assaltante é atropelado e se dá mal durante fuga

(Foto:Reprodução) – Pertences das vítimas foram encontrados na cueca de Jorge Luís Pereira Sousa Filho

Jorge Luís Pereira Sousa Filho foi atropelado e preso, após assaltar duas mulheres no Núcleo Marabá Pioneira. O assalto ocorreu por volta das 15h do último sábado (3). No momento em que as jovens relatavam o assalto à uma guarnição do 4º Batalhão de Polícia Militar, na avenida Antônio Maia, Jorge passou de motocicleta e foi reconhecido pelas vítimas.

A guarnição perseguiu o suspeito para capturá-lo, deu voz de parada, mas ele não obedeceu. Na tentativa de fugir do cerco policial, Jorge passou para a outra via e um carro que vinha na direção contrária colidiu com ele.

Os objetos roubados das vítimas foram encontrados na cueca de Jorge. A guarnição ainda recebeu a informação de que o criminoso havia assaltado a esposa de um outro policial militar, roubando um relógio. Eles se deslocaram até a residência da vítima e ela o reconheceu, mas a joia não foi encontrada. Jorge foi apresentado na 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. As informações são do portal Correio de Carajás.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...