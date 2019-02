Guerrero vai se reunir com o presidente da Fifa para falar de suspensão

A informação foi publicada pela versão peruana do jornal “AS”

Paolo Guerrero vai se reunir com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, a fim de conversar sobre a suspensão dele por doping. A informação foi divulgada pela versão peruana do jornal “AS”.

Segundo a publicação, o presidente da Federação Peruana de Futebol, Edwin Oviedo, também vai participar do encontro, que ocorrerá na próxima terça-feira (20), na Suíça.

Vale ressaltar que a Fifa não tem poder para reverter a suspensão imposta pelo Tribunal Arbitral do Esporte, que suspendeu o atacante por 14 meses.

Guerrero foi flagrado num exame antidoping em novembro do ano passado. Os laudos encontraram no organismo dele a substância benzoilecgonina, um metabólito da cocaína e da folha de coca.

Em entrevista ao jornal “The New York Time”, Guerrero afirmou que seguirá lutando para jogar a Copa do Mundo.

“Eu sou um lutador. Sempre lutei quando a estrada foi difícil. Não é fácil se tornar um jogador de futebol profissional. Eu lutei para me tornar um. Continuarei lutando, continuarei demonstrando minha inocência, farei tudo que estiver ao meu alcance para jogar a Copa do Mundo. Eu não vou abaixar a cabeça cair e só ir deitar na cama”, disse.

