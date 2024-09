Atleta paraense participa da maior competição de tênis de mesa do Norte e Nordeste

Apoiado pelo Governo do Pará, por meio da Seel, Jacob Cunha representou o Pará na 20ª edição do TMB Challenge Plus Fortaleza – (Foto: Ascom CBTM).

Com o apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), o atleta paraense Jacob Cunha, do tênis de mesa, participou da 20ª edição do TMB Challenge Plus Fortaleza, uma das principais competições do calendário nacional da modalidade. O evento reuniu mais de 600 atletas, nos dias 6, 7 e 8 deste mês, no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, capital do Ceará. A competição integra o circuito nacional da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), com a organização da Federação dos Mesa-tenistas do Ceará (FTC).

Aos 55 anos, Jacob disputou na categoria Absoluto D. Mesmo sem conquistar medalha, ele ressaltou a importância de participar de um dos campeonatos mais disputados do País. “Uma competição muito difícil. Fui sozinho, sem técnico, e o nível é bastante alto. Foi uma experiência incrível, e nos incentiva a treinar mais. Mesmo tendo um centro de treinamento bem mais humilde que os demais centros das capitais, estou muito feliz em poder participar dessa grande competição”, disse o atleta, para quem o apoio da Seel é de “suma importância no incentivo ao atleta. Esse apoio permite ao atleta competir a nível nacional”.

A titular da Seel, Ana Paula Alves, destacou a participação e o empenho do atleta na competição. “Só tenho a parabenizar esse mesa-tenista que foi representar o nosso Estado nesta grande competição. Representou muito bem, e trouxe na bagagem muita experiência, cultura, esperança e sonhos realizados”, disse a secretária.

Categorias – O evento foi disputado nos dois naipes (olímpico e paralímpico), nas categorias Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-19, Sub-21, Adulto, Absoluto A, B, C e D feminino, Absoluto A, B, C, D, E e F masculino, Sênior/Lady-30, Sênior/Lady35, veterano-40 masc./fem., Veterano-45 masc./fem., Veterano-50, Veterano-55, Veterano-60, Veterano-65, Veterano-70 e Veterano-75.

O evento é o maior da modalidade no Norte e Nordeste, e um dos maiores do Brasil. A competição contou com a participação de representantes de 15 estados (55 clubes olímpicos e 14 paralímpicos), de diversas categorias olímpicas (do Sub 9 ao Veterano) e de todas as classes paralímpicas.

