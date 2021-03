Helder discute nesta terça toque de recolher com prefeitos e anuncia volta do Fundo Esperança e do Renda Pará

Toque de recolher e fechamento de bares e festas estão entre as medidas | – (Foto:Antônio Mello/Diário do Pará)

Novo decreto será apresentado aos 144 prefeitos do Pará em teleconferência em Brasília, onde o governador vai negociar a compra da vacina russa Sputnik V

Ogovernador do Pará, Helder Barbalho, se reunirá nesta terça-feira (2), via videoconferência, às 10 horas, com os 144 prefeitos do Estado e deverá discutir com os gestores municipais as novas medidas de contenção da Covid-19 no Pará.

Helder vai debater com os prefeitos o conteúdo do novo decreto com medidas para conter o avanço da doença e diminuir pressão sobre Rede Pública de Saúde.

Entre as principais medidas que serão apresentadas estão a decretação de toque de recolher entre 23 horas e 5 da manhã; o fechamento de praias, bares e festas; além de que haverá mudança no bandeiramento das regiões do Estado: todas passarão para cor vermelha, de alerta máximo.

De acordo com uma fonte ligada ao governador, “estas medidas são necessárias para o Estado do Pará não entre em lockdown, uma vez que a ocupação de leitos de UTIs adultas já ultrapassou os 80% nos últimos 3 dias. No entanto, os funcionamento das escolas privadas continuará o mesmo, sempre mantendo as regras de distanciamento social”.

Helder também vai decretar mudança no bandeiramento das regiões do Estado: : todas passarão para cor vermelha Marco Santos/Ag. Pará

FUNDO ESPERANÇA E RENDA PARÁ ESTÃO DE VOLTA

O Governador do Pará deverá anunciar também aos prefeitos a volta do programas Fundo Esperança e Renda Pará, que injetaram na economia do Estado no ano passado R$ 200 milhões destinados aos empreendedores. Os créditos têm como objetivo minimizar os impactos na economia paraense durante a nova fase da pandemia da Covid-19.

O governador conversará com os prefeitos de Brasília, onde estará amanhã (2) para para uma reunião sobrea aquisição da vacina russa Sputnik-V. . “Estarei em Brasília junto com diversos governadores. Vamos visitar o laboratório União Química, responsável pela produção da vacina Sputnik-V. A unidade no Brasil é habilitada junto ao laboratório russo Gamaleya.

A intenção é dialogar, inclusive com a embaixada russa, para aquisição do imunizante para ampliar a vacinação em todo nosso Estado”, anunciou Helder Barbalho em vídeo publicado em suas redes socais. Nesta reunião o governo federal será representado por Airton Cascavel, do Ministério da Saúde.

