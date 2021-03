Polícia tem suspeito e investiga roubo de 54 armas entre pistolas e revólveres em loja de Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com a ajuda de câmeras de monitoramento de estabelecimentos vizinhos, foi possível identificar a placa do veículo que estaria sendo utilizado pelos criminosos, veículo de placa NOK-8874. A polícia já tem um suspeito e segue sob investigação. Ninguém foi preso até fechamento desta edição.

Fontes informaram que o sistema de segurança da loja foi acionado as 03h47min, porém o furto só foi percebido por volta das 07h00min, da manhã do dia (01/02). O valor aproximado dos armamentos subtraídos pelos criminosos é de aproximadamente $R 300 mil reais.

Segundo informações a empresa foi alvo de furto, tendo sido subtraído pelos criminosos total de 54 armas de fogo curta sendo 35 pistolas marcas Taurus e Imbel e 19 revolveres de marcas Magnun e Taurus. Os criminosos aproveitaram o momento de chuva para realizar o furto, tendo sido feito um buraco na lateral da referida loja. Posteriormente os criminosos adentraram no interior da loja, indo para o local onde estava as armas.

