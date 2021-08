Helicóptero cai em fazenda, explode e piloto sobrevive em MT

Helicóptero explodiu após cair em fazenda em MT — Foto: Polícia Militar

Suspeita é que a aeronave estava sendo usada para dar apoio ao tráfico de drogas.

Helicóptero caiu em fazenda de MT durante colheita de algodão

Um helicóptero caiu em uma fazenda de Campo Verde, a 139 km de Cuiabá, nesta quarta-feira (18), e explodiu, em seguida. Na aeronave, estava apenas o piloto, que sobreviveu ao acidente e foi encaminhado a uma unidade de saúde.

No momento da queda, os funcionários da fazenda terminavam uma colheita de algodão. Eles prestaram os primeiros socorros ao piloto e chamaram ajuda.

A suspeita, segundo a Polícia Militar, é que a aeronave estava sendo usada para dar apoio ao tráfico de drogas. No entanto, próximo ao veículo, foram encontrados apenas pacotes de macarrão instantâneo e latas de sardinha.

“Se era para transporte de drogas, provavelmente, ele estava buscando os entorpecentes. Talvez, por isso, voava baixo, para não ser pego em nenhum radar do estado próximo da capital”. Testemunhas contaram que ele foi perdendo a altitude até que caiu e explodiu”, relatou um policial que atendeu a ocorrência.

De acordo com o PM, na queda, o piloto, que é de São Paulo, arremessou quatro celulares e um tablet no fogo. “Talvez para não deixar nenhum vestígio”, pontuou.

A polícia informou que ele estava consciente no momento em que o socorro chegou no local do acidente, mas, a caminho do hospital, teve uma piora no quadro de saúde.

“Ele foi socorrido em estado grave e ficou inconsciente ao chegar no hospital. Ele tem diversas fraturas no rosto, na clavícula e costela. Ainda hoje (18) será transferido para Cuiabá ou Rondonópolis”, disse.

Com o piloto, os policiais apreenderam vários cartões bancários, documentos pessoais, R$ 2.312,00 e US$ 50,00.

As causas do acidente ainda serão investigadas.

O piloto não tem passagem pela polícia, no entanto, o helicóptero que conduzia está irregular desde 2019.

Por Kessillen Lopes, G1 MT

18/08/2021 20h06

