Mãe e filho de 2 meses morrem em acidente de trânsito na BR-316, em Marituba

Acidente envolveu cinco veículos, sendo dois caminhões e três carros de passeio.

Duas pessoas morreram em um acidente no km 10 da rodovia BR-316, sentido Marituba-Belém, na tarde desta quarta-feira (18). O acidente envolveu cinco veículos, sendo dois caminhões e três carros de passeio. Um dos carros ficou imprensado entre os dois caminhões. Uma mulher e o filho, de dois meses, que vinham no banco de trás do veículo, não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Segundo o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), o veículo estava saindo de um condomínio em Marituba quando foi atingido por um dos caminhões, sendo imprensado por outro que estava parado. As vítimas eram todas da mesma família, pai, mãe e filho.

A mulher e a criança ficaram presas nas ferragens até a chegada dos bombeiros. O pai foi levado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), mas não teve o estado de saúde divulgado. O condutor do caminhão, que realizou a batida, foi levado pela Polícia Rodoviária Federal para prestar depoimento.

Segundo familiares, o velório e sepultamento das vítimas será no município de Capanema. Delegacia de Marituba investiga o caso. De acordo com a polícia, o motorista do caminhão será autuado em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

18/08/2021 18h28

