Homem abandona namorada durante assalto em uma lanchonete; veja vídeo

Por:Redação e Jornal Correio Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Nas redes sociais, as imagens acabaram viralizando e rendendo vários comentários em tom de humor. “Eu continuaria a comer também. Já to sendo roubada, não poderei fazer nada mesmo”, brincou uma internauta. “Eu só queria ter essa paz de espírito”, disse outro.

Quando percebeu o que estava acontecendo, o homem se levanta da cadeira e sai correndo, deixando sua namorada e os pertences para trás. A mulher que foi abandonada continua comendo e chega a entregar o celular e as chaves da moto do namorado. Ela ainda tenta oferecer o capacete, mas este não foi levado pelos bandidos.

Em assalto, homem abandona namorada, que continua comendo no RJ. A reação do casal deu o que falar nas redes sociais pic.twitter.com/TxJuF9bcWb

Câmeras de segurança registraram o momento de um assalto em uma lanchonete no Rio de Janeiro. No vídeo, é possível ver um casal sentado em frente ao estabelecimento comendo um lanche. O rapaz, ao perceber a ação, sai correndo e deixa a companheira sozinha, que continuou comendo seu lanche.

You May Also Like