Estudante de 15 anos morre no Véu de Noiva durante visita escolar; corpo encontrado em cachoeira

Um adolescente de 15 anos, identificado como Daniel Hiarlly Rodrigues de Arruda, foi encontrado morto, na Cachoeira da Prainha, que fica dentro do Parque Véu de Noiva, em Chapada dos Guimarães (64 quilômetros de Cuiabá), após desaparecer no local, durante um passeio escolar. O corpo foi localizado a três metros de profundidade, por uma equipe de mergulho.

Segundo as informações da Políica MIlitar, um grupo de estudantes do bairro Pascoal Ramos, em Cuiabá, estava realizando o passeio no parque. Durante a contagem de alunos, no fim da tarde, foi percebida a falta de Daniel.

Uma força-tarefa entre Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e ICMBio foi montada. As buscas tiveram início por volta das 23h, na Cachoeira da Prainha, onde Daniel foi visto pela última vez.

Durante os mergulhos, os homens do Corpo de Bombeiros encontrou o corpo do menino de 15 anos, que estava entre dois a três metros de profundidade.

A Polícia Civil foi acionada e o corpo retirado da água.

