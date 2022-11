O corpo do idoso foi encontrado em estado de decomposição e com sinais de facadas

Homem absolvido por assassinato da mãe no PR sai da prisão e mata o pai. (Foto: Reprodução/ RICtv)

Um homem de aproximadamente 30 anos, identificado como Muriel Madeira, matou o pai, Renato José Madeira, de 71, com vários golpes de faca, na última semana, em Joinville, em Santa Catarina.

Muriel já havia sido preso por assassinar a mãe há cerca de três anos, em Curitiba, no Paraná. Recentemente, ele estava em liberdade após ser absolvido e morava com o pai, no estado catarinense.

O último crime aconteceu na terça-feira (8). O corpo do idoso foi encontrado por volta das 13h em estado de decomposição e com sinais de facadas. Após assassinar o pai, Muriel fugiu com o carro da vítima.

Irmão mais novo

Muriel tinha problemas com drogas e atitudes suspeitas, segundo os vizinhos. Além do pai, na residência também estava Renato, irmão mais novo e portador de deficiência.

Após o crime e a fuga de Muriel, a suspeita é que Renato tenha ficado em casa durante esse período, sem água e sem comida. O jovem deve ir morar com outros familiares.

O corpo foi removido pelo IML e será investigado pela Delegacia de Homicídios. (Com informações do Max Ribeiro/macajubaacontece).

