Morre Roberto Konrath , ex-morador de Novo Progresso, aos 62 anos

O velório está acontecendo nesta quarta-feira,16 de novembro das 7h as 11 h na capela bom Jesus, Cristo rei, sala diamante. O sepultamento em seguida no cemitério municipal de Várzea Grande (MT).

Na mensagem postada no Facebook, por um amigo, lamentou a morte. Hoje, um guerreiro foi chamado para a grande morada. Lutou bravamente contra um câncer. Roberto Konrath era dono de uma inteligência sagaz. Adorava histórias, principalmente os feitos dos grandes homens. Agora, contaremos as suas… Um bom descanso e até breve!

