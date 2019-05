Homem alega ‘legítima defesa’ pra explicar agressão à companheira de 19 anos de idade

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com o advogado, Leandro e Keilla vinham se desentendo e o seu cliente disse que iria embora. Porém, segundo o advogado, a vítima trancou a porta, não o deixou partir e o empurrou. Depois, disse o advogado, partiu para cima dele e também o mordeu. Ainda segundo a versão do advogado do agressor, a vítima pegou um pedaço de madeira e desferiu na cabeça de Leandro. Keilla afirmou que desferiu o golpe por estar sendo estrangulada.

Leandro se entregou à polícia, em Alvorada do Norte, distante 58 km de Posse e foi detido na terça-feira (21). “Ele revidou as ações que ela praticou contra ele, ele praticamente agiu em legítima defesa. Ele está todo machucado”, disse Araújo ao G1.

