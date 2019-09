HOMEM COMETE SUICÍDIO DEPOIS DE PRATICAR CRIMES.

(Foto:Reprodução)-Na madrugada de hoje (09), a Policia Militar de Jacareacanga, foi acionada por vizinhos, que teria acontecido um estupro na residencia da comerciante Rosiani Santo, conhecida por Rose. Chegando ao local, que além de uma tentativa de estupro, um garoto tinha sido agredido, pelo namorada da mãe e a mãe (Rose) estava desaparecida, mas logo em seguida, foi encontrada morta ao lado da piscina da residencia.

Investigando o caso, a Policia Militar, descobriu que o agressor, era atual namorado da proprietária do bar, conhecido como bar da Rose, de nome Fabiano Nascimento. De posse de todas informações, a policia militar saiu ao atrás de Fabiano Nascimento, que seria o acusado e atual namorado da mãe das crianças.

Com as informações na mão, a Policia Militar, foi a vários locais na tentativa de descobri o paradeiro do mesmo, que estava no alojamento de uma empresa que realiza serviço de manutenção de estrada. Fabiano Nascimento, foi encontrado enforcado.

O corpo da comerciante, Rosiani Santo, foi encontrado na casa da mesma, ao lado da piscina, e teria sido morta por cacetada de taco de bilhar. As duas crianças, estão internadas no hospital municipal. O menino que recebeu uma cacetada na cabeça, está sendo medicado.

