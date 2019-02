Prefeituras paraenses abrem concursos em Santarém na Grande Belém e outros municípios

Oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior

(Foto: Cristino Martins/O Liberal) – A Prefeitura de Ananindeua, no Estado do Pará, realiza concurso público para preencher vagas de cargos efetivos de níveis fundamental, médio e superior. O Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional (Cetap) é o organizador responsável pela iniciativa, e as inscrições devem ser feitas pelo site www.cetapnet.com.br, até 17 de dezembro. A taxa fica no valor de R$ 55, R$ 70 ou R$ 90, conforme a escolaridade do cargo pretendido.

São ofertadas 394 vagas, sendo 330 para ocupações de nível fundamental, 50 para as de nível médio e 14 para as de nível superior. As remunerações vão de um salário mínimo vigente (R$ 954) a R$ 1.347,94. Os cargos oferecidos são para auxiliar municipal – apoio operacional (mensageira e protocolo, condução de veículos – motorista, conservação e limpeza de vias públicas – gari, manipulação e preparação de alimentos – merendeira, serviços gerais – servente, vigilância e segurança); técnico municipal – administração básica (secretariado); e analista municipal – serviços estratégicos (Serviço Social, Medicina Veterinária, Enfermagem e Farmácia Bioquímica).

As provas objetivas de múltipla escolha estão previstas para o dia 20 de janeiro de 2019, com divulgação dos gabaritos preliminares na mesma data. Essa prova será aplicada no próprio município, mas poderá ser executada em outra localidade, caso haja indisponibilidade de locais suficientes ou adequados. O concurso terá uma validade inicial de dois anos, havendo possibilidade de ser prorrogado. A nomeação e a posse obedecerão à ordem de classificação, não gerando o fato da aprovação direito à nomeação, que dependerá da necessidade a administração pública.

PRAINHA

Ficarão abertas até o próximo dia 16 as inscrições para o concurso público da Câmara de Prainha, no Estado do Pará, para provimento de 12 vagas em cargos de níveis fundamental e médio, executado sob responsabilidade técnica e operacional do Instituto de Desenvolvimento Social Ágata. As oportunidades são para os cargos de auxiliar de serviços gerais, agente de operações (vigilante), auxiliar administrativo, office boy, agente administrativo e agente legislativo, cujos vencimentos chegam a R$ 1.431.

Os interessados podem fazer a inscrição pelo site www.institutoagata.com.br, com taxa no valor de R$ 45 para nível fundamental e R$ 60 para nível médio. O concurso conterá prova objetiva prevista para 2 de dezembro, cujo resultado final será divulgado na data provável de 27 de dezembro. Para conferência e instruções gerais, o Instituto Ágata publicará o gabarito oficial preliminar no mesmo site no dia de realização da prova objetiva de múltipla escolha, até as 22h.

Cumprindo o disposto no artigo 37, inciso VIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, e no Decreto Federal nº 9.508, de 24 de setembro de 2018, das vagas destinadas ao concurso, 5% serão reservadas às pessoas com deficiência (PCD)

MOCAJUBA

O edital lançado pela Prefeitura de Mocajuba, no Estado do Pará, visam o preenchimento de vagas nos cargos de guarda municipal (dez) e agente de trânsito (cinco). Para concorrer às funções, é necessário ter, pelo menos, o nível médio de instrução, além de habilitação de motorista na categoria AB, para disputar as vagas de agente. As inscrições para o concurso devem ser realizadas até o próximo dia 12, no site da Fadesp (www.portalfadesp.org.br), preenchendo formulário online e pagando uma taxa de R$ 60. Os aprovados que forem nomeados receberão salário inicial de R$ 954 e cumprirão jornada de 40 horas semanais.

As etapas do concurso serão a prova objetiva, prevista para 2 de dezembro; a avaliação de aptidão física; e a análise de títulos, de caráter classificatório, considerando cursos de formação, atividade profissional e aprovação em outros concursos. Os candidatos que concorrerão às vagas para Pessoa com Deficiência (PcD) podem solicitar isenção da taxa de inscrição. Após realizarem a inscrição, devem enviar comprovantes indicados no edital para o endereço da organizadora, entre os dias 18 e 26 de outubro.

SANTARÉM

A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar está com vagas abertas para os cargos de coordenador do serviço de nutrição e dietética, nutricionista, encarregado do serviço de nutrição e dietética, técnico em enfermagem, pedagogo e auxiliar de higiene e limpeza, no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém (PA). Para se inscrever, basta cadastrar o currículo em www.prosaude.org.br/trabalheconosco. A instituição contrata profissionais experientes, pessoas com deficiência ou que buscam a primeira experiência no mercado de trabalho.

