Homem condenado por matar genro com ajuda da esposa, em Santarém, é preso em Rondônia

(Foto:Reprodução) – Jurandir Cancio da Silva foi preso esta semana em Porto Velho(RO). Ele foi condenado por ter matado o genro Fabrício Lopes Araújo com a ajuda da esposa Bety Farias Vieira, que acabou absolvida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, no dia 9 de novembro de 2022, em sessão presidida pelo juiz Gabriel Veloso de Araújo.

O réu não compareceu ao julgamento e foi considerado revel. Há oito meses Jurandir estava foragigo e foi preso no último dia 4 de julho por policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), em Porto velho.

O casal foi acusado de ter matado o genro da acusada, na Rua C, no bairro do Maracanã, em Santarém, no dia 23 de dezembro de 2017.

Segundo a acusação, o marido teria recebido a faca da própria esposa e teria matado a vítima por ciúmes da filha da acusada (motivo fútil). Segundo o MP, o ato dificultou ou impossibilitou a defesa de Fabrício Araújo, uma vez que, a vítima, além de ser atacado de surpresa com golpes de faca, estaria embriagado.

O Promotor de Justiça Diego Libardi pediu a condenação do casal por homicídio qualificado, mas o Conselho de Sentença absolveu Bety Vieira.

O juiz Gabriel Veloso explicou ao Portal OESTADONET, nesta sexta-feira(7), que como Jurandir estava foragido foi mantida a decretação da prisão preventiva e indeferido o direito dele recorrer em liberdade. Da sentença Penal a Defensoria Pública recorreu. Os autos estão sendo remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado.

Fonte: Portal OESTADONET e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/07/18:13:45

