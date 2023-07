Pavimentação da BR-155/PA facilitará o escoamento de grãos e minérios no sudeste do Pará

Governo Federal investiu R$ 25 milhões nas obras em trechos dos km 200 e km 250 da rodovia – Foto: DNIT/Divulgação

Renovada, rodovia federal impulsionará o desenvolvimento econômico nos municípios de Xinguara, Sapucaia e Eldorado

Como forma de impulsionar o desenvolvimento econômico e social da população paraense, o Governo Federal, por meio do Ministério dos Transportes, reconstruiu a pavimentação da BR-155/PA, no sudeste do estado. Foram 21 quilômetros reestruturados com investimento de R$ 25 milhões, nos trechos dos quilômetros 200 e 250, em via que passa por Xinguara, Sapucaia e Eldorado.

Com a renovação da BR-155/PA, os moradores da região sudeste do Pará terão a possibilidade de se deslocar de forma segura e ágil para hospitais, escolas, universidades e outras instituições que contribuem para a qualidade de vida dos cidadãos.

O serviços foram possíveis por meio do plano anual de trabalho e orçamento (Pato) do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes(DNIT) e contemplaram reconstrução com retirada de solo, lançamento de materiais pétreos e pavimentação asfáltica.

Agropecuária e turismo

Xinguara é conhecida pela produção agropecuária e mineral, sendo um importante centro de comércio e logística. Sapucaia se destaca pela produção de grãos e madeira, impulsionando a economia local. Já Eldorado possui uma rica diversidade natural, com áreas de preservação e potencial turístico. Essas cidades desenvolvem um papel importante gerando empregos, fomentando o turismo, promovendo a pecuária, a agricultura e a indústria.

Fonte: Coordenação-Geral de Comunicação do DNIT – Com Foto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/07/18:07:36

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...